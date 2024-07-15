Глава Еврокомиссии отменила визит коллегии ЕК в Будапешт «в свете последних событий, отметивших председательство Венгрии»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию, сообщил ее представитель Эрик Мамер.

Кроме того, «в свете последних событий, отметивших начало председательства Венгрии [в Совете ЕС]», Еврокомиссия по решению фон дер Ляйен будет представлена на уровне старших госслужащих только на неформальных заседаниях Совета, добавил Мамер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после того, как его страна стала председателем Совета ЕС (этот пост она будет занимать до конца года) посетил Украину, Россию и Китай. Свои поездки сам Орбан называл «мирной миссией», в ходе которой он обсуждал с лидерами стран условия мира между Москвой и Киевом. В частности, Владимиру Зеленскому Орбан предложил подумать о прекращении огня и начале переговоров с Россией. Тот после встречи заявил, что в роли посредника между Россией и Украиной могут выступать только «серьезные сильные союзы», к которым относятся США, Китай и ЕС.

Группа лидеров стран ЕС, по данным Financial Times, раскритиковала визит Орбана в Москву и высказала идею составить совместное письмо с выражением возмущения «несанкционированными внешнеполитическими вылазками» Орбана во время председательства Будапешта.

Кроме того, как пишет Politico, представители стран ЕС решили бойкотировать саммит европейских министров иностранных дел в Будапеште, который должен пройти 28–29 августа. Три источника рассказали, что в даты саммита глава европейской дипломатии Жозеп Боррель планирует созвать глав МИД ЕС на «официальный совет», чтобы те получили возможность не ехать в Будапешт.

Все эпизоды Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Украину, Россию и Китай — и пообещал остановить войну. На что реально способен такой посредник? 00:00 27:33