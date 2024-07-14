Покушение на Дональда Трампа спровоцировала внутренняя атмосфера в США, организованная действующей администрацией Белого дома, считают в Кремле.

«Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью, но атмосфера, которая этой администрацией была создана в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка», — заявил на брифинге в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политическая система США такова, что неоднократно в истории преподносила всему миру пример насилия внутри страны в ходе политической борьбы… Стиль работы действующей администрации таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы, в том числе, в мировых делах. Компромиссы никто никогда искать не пытается. Теперь, по сути, насилие перенесено внутрь страны (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Кремля добавил, что Россия всегда осуждала и осуждает «любые проявления насилия в ходе политической борьбы». «Мы выражаем соболезнования семье погибшего в результате этой атаки. Сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал Песков.

При этом он добавил, что у Владимира Путина нет планов созвониться с Дональдом Трампом после покушения.

13 июля на предвыборном митинге Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, произошла стрельба. Бывшему президенту США пулей оцарапало верхнюю часть правого уха, у политика возникло сильное кровотечение. В результате стрельбы погиб один из посетителей митинга, еще двое тяжело ранены. Агенты Секретной службы застрелили нападавшего. Подозреваемый в покушении опознан как 20-летний Томас Мэттью Крукс.