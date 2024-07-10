«Верстка»: в 58 регионах России за время войны с Украиной увековечили память более 400 бывших заключенных

Издание «Верстка» подсчитало, что с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 58 регионах России увековечили память как минимум 408 бывших заключенных, участвовавших в войне. При подсчете журналисты использовали данные «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», которые ведут учет россиян, погибших на войне, и собственную информацию.

По данным издания, память заключенных увековечили на мемориальных досках на домах и школах (93 случая), на стендах и табличках на аллеях памяти (42), на групповых воинских мемориалах (193), а также на «партах героев» в школах (15). Кроме того, в честь погибших заключенных создали музейные экспозиции, уголки памяти, стенды и баннеры, а также назвали улицы и районы.

Имена бывших заключенных среди прочего добавили на мемориалы, посвященные участникам Великой Отечественной войны, так, например, произошло в Набережных Челнах, где на стене памяти мемориального комплекса «Родина-Мать», созданного в честь 30-летия Победы, появились имена как минимум двух бойцов ЧВК Вагнера из числа заключенных.

Большинство бывших заключенных, чью память увековечили из-за участия в войне, были осуждены по статьям об убийстве, покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (128 случаев). В 110 случаях речь шла о преступлениях, связанных с наркотиками. Кроме того, людей судили по статьям о краже (88), разбое (46), грабеже (24). Также власти увековечили память об осужденных за побои, угрозы убийством, бандитизм, а в двух случаях — за изнасилования и насильственные действия сексуального характера.

В некоторых случаях людей судили сразу по нескольким подобным статьям одновременно. Более половины заключенных, память которых увековечили, оказались рецидивистами, в том числе их судили за повторные убийства и тяжкий вред здоровью, повлекший смерть.

По подсчетам «Верстки», за время войны как минимум 56 мемориальных досок, посвященных бывшим заключенным, установили на стенах образовательных учреждений. В большинстве случаев это гранитные плиты с портретом, именем, фамилией, отчеством и годами жизни. Среди тех, чью память увековечили в школах, лицеях и колледжах и других образовательных учреждений, оказались осужденные по статьям об убийстве (12 человек), краже и грабеже (19), а также по статьям, связанным с наркотиками (15).

Кроме того, в школах и детсадах разместили стенды с участниками войны, среди которых как минимум 19 бывших заключенных, а в школьных и краеведческих музеях появились уголки памяти и экспозиции, посвященные 26 осужденным.

Чаще всего память бывших заключенных, участвовавших в войне, увековечивали в Саратовской области (77 случаев), причем некоторых — по несколько раз. В топ-пять регионов также вошли Волгоградская область (27 случаев), Башкортостан (23), Ростовская область (23) и Краснодарский кра (16).

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