Адвокатов снова не пустили в тюремную больницу к Владимиру Кара-Мурзе. О состоянии его здоровья ничего не известно уже неделю

Адвокатов Владимира Кара-Мурзы уже шесть дней не допускают в тюремную больницу ФСИН № 11 в Омске, куда, как утверждается, перевели политика из колонии. Об этом сообщил в фейсбуке его защитник Вадим Прохоров.

«Сегодня адвоката опять не пустили. Мы ничего не знаем о нем со 2 июля, когда адвокат видел его в последний раз. 4 июля адвокатам сказали, что в тот же день Володю перевели в тюремную больницу на „освидетельствование“. С прошлого четверга адвокатов не пускают в больницу», — написала в соцсети Х жена Кара-Мурзы Евгения.

По словам Прохорова, защитникам не позволяют попасть в больницу под надуманными предлогами, ссылаясь на то, что политика еще не до конца оформили или обследуют, а также на неприемные или выходные дни. Причина госпитализации Кара-Мурзы из колонии в тюремную больницу неизвестна.

«Политик страдает от — болезни, вызванной двумя тяжелейшими отравлениями, которая входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Команда адвокатов подает жалобы в российские, а также международные органы», — заявил Прохоров.

В апреле 2023 года Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинениям в «госизмене», распространении «фейков» про российскую армию и осуществлении деятельности «нежелательной» организации. Политик отбывает заключение в омской ИК-6. Его жена Евгения и адвокат Вадим Прохоров рассказывали, что в заключении у политика сильно ухудшилось здоровье.

19 июня Прохоров сообщил, что Кара-Мурзу перевели в помещение камерного типа (ПКТ) на шесть месяцев — максимально возможный срок. «Данные условия отбывания наказания являются пыточными и несут реальный риск для здоровья и жизни», — подчеркивал адвокат.

Читайте также

«Перемены в России гораздо ближе, чем кажется» В 2023 году Владимира Кара-Мурзу посадили на 25 лет в тюрьму — ни за что. Вот его интервью. Возможно, оно поддержит и утешит кого-то из вас

Читайте также

«Перемены в России гораздо ближе, чем кажется» В 2023 году Владимира Кара-Мурзу посадили на 25 лет в тюрьму — ни за что. Вот его интервью. Возможно, оно поддержит и утешит кого-то из вас