Режиссер Кирилл Серебренников прокомментировал приговор 2-го Западного окружного военного суда, назначившего режиссерке Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по шесть лет колонии по делу об «оправдании терроризма».

Жене Беркович и Светлане Петрийчук дали 6 лет колонии. Шесть лет реального срока. Ни за что! Без всякой вины! В этот же день российские ракеты так же безжалостно уничтожили детскую больницу в Киеве. У меня просят комментарии. Мне нечего нового сказать, кроме одного: российское государство — людоед, российская власть — преступна, и те, кто ему/ей служат — тоже преступники и людоеды. Когда это преступное, людоедское зло закончится, важно, чтобы они все — преступники, людоеды — были названы поименно и наказаны. Я уверен, что Света и Женя не будут сидеть полный срок. Они выйдут раньше этих шести лет. А на их места сядут те мерзавцы, которые на наших глазах мучают и убивают. И на войне, и в этом российском «суде». Возмездие их настигнет, каждого. Каждого! А пока про этих людоедов могу сказать только одно: БУДЬ ОНИ ПРОКЛЯТЫ! Силу ПРОКЛЯТЬЯ никто не отменял.

Женю Беркович и Светлану Петрийчук задержали в начале мая 2023 года и обвинили в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Постановка рассказывает о русских девушках, уезжающих в Сирию за своими женихами. В 2022 году спектакль получил «Золотую маску». Следствие однако увидело в нем «признаки идеологии радикального феминизма», а также романтизацию образа террориста и дискриминацию русских мужчин.

Беркович — ученица Серебренникова. Он писал ей письмо в СИЗО, а в мае 2024 года пришел на пресс-конференцию Каннского фестиваля, где проходила премьера его фильма «Лимонов», с фотографией Беркович и Петрийчук и выступил в их поддержку, назвав обвинения следствия «надуманными».

как преследовали режиссеров и драматургов в советские годы

«Все мы знаем, что случилось с Мейерхольдом» Жене Беркович и Светлане Петрийчук дали по шесть лет колонии. Мы поговорили с теми, кто помнит, как режиссеров и драматургов точно так же преследовали в советские годы

как преследовали режиссеров и драматургов в советские годы

«Все мы знаем, что случилось с Мейерхольдом» Жене Беркович и Светлане Петрийчук дали по шесть лет колонии. Мы поговорили с теми, кто помнит, как режиссеров и драматургов точно так же преследовали в советские годы