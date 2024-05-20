«Они не сделали ничего плохого, а лишь поставили спектакль». Кирилл Серебренников в Каннах выступил в поддержку Жени Беркович и Светланы Петрийчук

Кирилл Серебренников пришел на пресс-конференцию Каннского фестиваля по случаю премьеры его фильма «Лимонов», держа в руках фотографию Жени Беркович и Светланы Петрийчук.

Режиссер выступил в поддержку своих коллег, которых российские власти судят за спектакль «Финист ясный сокол», и назвал обвинения в их адрес «надуманными».

«Они не сделали ничего плохого, а лишь поставили спектакль. И уже год они в тюрьме по надуманным обвинениям. Женя — мать двух приемных дочерей», — заявил Серебренников во время общения с прессой.

Отвечая на вопрос журналистки из Грузии, режиссер отметил, что считает преследование Беркович и Петрийчук следствием закона об «иноагентах», аналог которого недавно принял грузинский парламент. «Я восхищаюсь людьми в Грузии, которые хотят остановить это безумие», — добавил он.

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