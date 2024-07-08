Совбез ООН назначил заседание в связи с ударом по Киеву по запросу США, Великобритании, Франции, Словении и Эквадора

Совет Безопасности ООН назначил на утро 9 июля заседание в связи с российским ударом по Киеву, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов.

Заседание запросили США, Великобритания, Франция, Словения и Эквадор. «Мы осудим трусливую и развратную атаку России на госпиталь», — написала постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Российский удар осудил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, назвавший атаку на детскую больницу и на медицинский центр в другом районе Киева «особенно шокирующей».

В Евросоюзе в ответ на российскую атаку заявили, что больницы, согласно международному гуманитарному праву, пользуются особой защитой. «Нападая на „Охматдет“, символ украинской детской медицины и лечения детского рака, и нападая на детей, которые являются наиболее уязвимыми, Россия еще раз демонстрирует свою жестокость и свою полную неискренность в отношении мира и мирных переговоров», — говорится в заявлении.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заседании российская сторона планирует «ознакомить коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия».

8 июля российские войска нанесли удары по нескольким областям Украины, включая Киев, где ракета попала в здание детской больницы «Охматдет». Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что ракета попала по корпусу, где дети проходили диализ. Обстрелу также подверглись Кривой Рог, Днепр и еще несколько населенных пунктов. По последним данным, в результате удара по Киеву погибли 27 человек, в числе которых трое детей, и пострадали 82 человека. Еще 11 человек погибли в Днепропетровской области.

Минобороны России заявило, что нанесло удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ в ответ на «попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики». В ведомстве утверждают, что цели российского удара достигнуты, а разрушения в Киеве объясняют падением украинской ракеты ПВО.

Генпрокуратура Украины квалифицировала российский обстрел как военное преступление, а глава ведомства Андрей Костин заявил, что вся информация и доказательства атаки на Киев и другие города будут отправлены в офис прокурора Международного уголовного суда.

ракетный удар по киеву

Российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Ракета попала в детскую больницу

ракетный удар по киеву

Российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Ракета попала в детскую больницу