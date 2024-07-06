Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана задержали по обвинению в отмывании денежных средств. Его сыновей подозревают в участии в теракте

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сыновей которого подозревают в участии в теракте, задержан по обвинению «в экономических преступлениях», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики.

В отношении Омарова, заявили собеседники агентства, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой). Подробности дела источники ТАСС не уточнили.

«Известия» в свою очередь сообщили, что Омарова и еще троих фигурантов дела обвиняют в фиктивном трудоустройстве жителей села Сергокала в местную газету, которая является муниципальным бюджетным учреждением. Сумму ущерба оценивают в 697 тысяч рублей.

По данным главы Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева, Омарова задержали в ночь на 6 июля в его доме в Сергокале и увезли в Махачкалу.

Первый раз Омарова первый раз задержали вечером 23 июня в связи с возможным участием его сыновей — Османа и Адиля Омаровых — в нападениях в Махачкале и Дербенте. По информации Baza, в теракте также участвовал племянник Омарова Абдусамад Амадзиев. Официальной информации о том, участвовали ли родственники Омарова в нападениях в Махачкале и Дербенте, а также об их дальнейшей судьбе нет. После теракта Омарова уволили с поста главы Серголинского района.

25 июня Магомеда Омарова отправили под административный арест на 10 суток по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). Источник ТАСС в правоохранительных органах Дагестана тогда заявил, что Омарову могут предъявить обвинение в пособничестве террористам.

4 июля Омаров вышел из-под административного ареста. Уголовное дело об отмывании денежных средств, фигурантом которого является Омаров, было, по данным «Известий», заведено 5 июля.

Теракты в Дагестане

Теракты в Дагестане. Боевики атаковали церкви и синагоги. Погибли 20 человек, в том числе священник

Теракты в Дагестане

Теракты в Дагестане. Боевики атаковали церкви и синагоги. Погибли 20 человек, в том числе священник