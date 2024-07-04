Белорусский политзаключенный Григорий Костусев вышел на свободу по амнистии. Его приговорили к 10 годам по делу о «госперевороте»

67-летний политзаключенный Григорий Костусев вышел на свободу по амнистии, сообщил белорусский правозащитный центр «Вясна». Информацию об освобождении Костусева правозащитникам подтвердили его родственники.

Григорий Костусев — белорусский оппозиционный политик. В 2010 году он был кандидатом в президенты от оппозиционной партии БНФ (Белорусский народный фронт), а через семь лет возглавил ее.

Костусева задержали в апреле 2021 года по делу о «госперевороте» и якобы готовившемся покушении на Александра Лукашенко. Вместе с Костусевым фигурантами дела стали политолог Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович, сотрудница минского офиса юриста Ольга Голубович и активист Денис Кравчук.

Костусева, Зенковича и Федуту обвиняли в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК Беларуси), а Голубович и Кравчука — в грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК Беларуси), напоминает «Зеркало». Все фигуранты дела, кроме Костусева, признали вину полностью или частично.

В сентябре 2022 года суд приговорил их к срокам от двух с половиной до 11 лет колонии. Костусеву дали 10 лет лишения свободы и отправили в гродненскую тюрьму № 1. В заключении у него выявили онкологическое заболевание. При этом в колонии Костусева несколько раз отправляли штрафной изолятор и помещение камерного типа.

2 июля Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Он говорил, что несколько осужденных «противников белорусских властей» с тяжелыми заболеваниями в ближайшее время могут выйти на свободу.

По данным правозащитников, помимо Григория Костусева, на свободу вышли еще несколько политзаключенных. Их имена пока не раскрываются из соображений безопасности.

По состоянию на 3 июля в Беларуси признаны политическими заключенными 1415 человек, пишет правозащитный центр «Вясна».