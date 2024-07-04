Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества

Участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане 4 июля подписали документ, согласно которому Беларусь стала полноправным участником организации. Об этом, как сообщает Tengrinews, объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества», — заявил Токаев.

Беларусь, ранее имевшая в ШОС статус наблюдателя, стала десятым участником организации.

Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году. До присоединения Беларуси в организацию входили девять стран — Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Кроме того, две страны — Афганистан и Монголия — имеют статус наблюдателей. Также у ШОС 14 стран — партнеров по диалогу.

Шанхайская организация сотрудничества, изначально состоявшая из шести стран, активно расширяется, начиная с 2017 года. Тогда к ШОС присоединились Индия и Пакистан. В 2021 году членом организации стал Иран. Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров считает, что с каждым новым расширением ШОС «все больше теряет в эффективности и превращается в разговорный клуб».

В саммите ШОС в Астане будет участвовать президент РФ Владимир Путин. Он намерен встретиться с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером. Кроме того, на саммите Путин пересечется с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым встречался в мае в Китае.