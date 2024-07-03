Из школьной программы исключили учебники Липсица по экономике и финансовой грамотности. В Госдуме пояснили, что это связано с «иноагентством» автора

Из федерального перечня школьных учебников исключили книги сооснователя ВШЭ, доктора экономических наук Игоря Липсица, следует из приказа Минпросвещения, опубликованного на сайте ведомства.

В списке исключенных — четыре учебника за авторством Липсица: два по финансовой грамотности (для 5–7 и 8–9 классов) и два по экономике. Еще три учебника по экономике и экономической политике, соавтором которых значится Липсиц (для 7–8, 9 и 11 классов), исключены из списка книг с предельным сроком использования до 31 августа 2024 года.

Как пояснила «Парламентской газете» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, учебники Липсица исключены из программы в связи с тем, что Липсиц был объявлен «иностранным агентом».

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов добавил, что «иноагентам» законодательно запрещено преподавать, а учебник — это часть образовательного процесса, «так что тоже в каком-то роде преподавание». Кроме того, по его словам, с 2025 года принято решение сократить в старших классах количество часов, отведенных на обществознание, в пользу уроков истории, и в связи с этим исключить учебные пособия по экономическому блоку обществознания.

«Россия упорно вытравляет все следы моей просветительской деятельности», — написал сам Липсиц.

Игорь Липсиц — один из основателей Высшей школы экономики. Он работал в вузе с 1993 года и состоял в его первом ученом совете. Кроме этого, Липсиц — ординарный (пожизненный) профессор ВШЭ.

В 2019 году Минпросвещения не включило учебник Липсица «Экономика» для 10–11 классов в федеральный перечень из-за отсутствия материалов «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему». Издательство предложило Липсицу внести правки. Профессор ответил, что готов внести некоторые правки, «чтобы у школ не было проблем», но писать про «взлет экономики и патриотический порыв ради импортозамещения» он не будет.

В августе 2023 года руководство вуза аннулировало его контракт на дистанционную работу, после чего Липсиц объявил об увольнении. Управление персонала НИУ ВШЭ, по словам Липсица, предложило ему «иные заманчивые вакансии», в том числе паспортиста, мойщика посуды и «даже ведущего бухгалтера». 15 марта 2024 года Минюст России объявил Игоря Липсица «иностранным агентом».