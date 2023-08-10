Доктор экономических наук Игорь Липсиц сообщил, что уволился из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» после того, как руководство вуза аннулировало его контракт на дистанционную работу. Об этом он написал в телеграм-канале.

Сообщаю, что с 1 сентября я покидаю Высшую школу экономики по собственному желанию. Точнее так: руководство Университета в одностороннем порядке аннулировало мой контракт на дистанционную работу, хотя основная моя педагогическая нагрузка — как раз на полностью дистанционной магистерской программе «Маркетинг-менеджмент».

Липсиц отметил, что управление персонала НИУ ВШЭ предложило ему «иные заманчивые вакансии», в том числе паспортиста, мойщика посуды и «даже ведущего бухгалтера», но он «не обнаружил у себя компетенций, достаточных для занятия столь интересных должностей». До конца неясно, зачем в вузе предложили Липсицу такие должности. Пресс-служба ВШЭ это пока не комментировала.

Липсиц отметил, что последние три года преподавал в российском вузе дистанционно из другой страны.

Игорь Липсиц входил в стартовый состав преподавателей Высшей школы экономики. Он работал в вузе с 1993 года и состоял в его первом ученом совете. Липсиц — ординарный (пожизненный) профессор Высшей школы экономики. Липсиц известен как автор многочисленных публикаций в экономической прессе и первого в России учебника по рыночной экономике для подростков «Удивительные приключения в стране Экономика». В 2019 году издательство, выпустившее учебник Липсица по экономике для 10-11 классов российских школ, попросило его исправить пособие, поскольку некоторые формулировки «не способствуют любви к Родине». Липсиц ведет свой ютьюб-канал и дает комментарии независимым СМИ.

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