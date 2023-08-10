Из Высшей школы экономики уволился один из основателей университета Игорь Липсиц — после того, как ему аннулировали контракт на удаленку
Доктор экономических наук Игорь Липсиц сообщил, что уволился из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» после того, как руководство вуза аннулировало его контракт на дистанционную работу. Об этом он написал в телеграм-канале.
Сообщаю, что с 1 сентября я покидаю Высшую школу экономики по собственному желанию. Точнее так: руководство Университета в одностороннем порядке аннулировало мой контракт на дистанционную работу, хотя основная моя педагогическая нагрузка — как раз на полностью дистанционной магистерской программе «Маркетинг-менеджмент».
Липсиц отметил, что управление персонала НИУ ВШЭ предложило ему «иные заманчивые вакансии», в том числе паспортиста, мойщика посуды и «даже ведущего бухгалтера», но он «не обнаружил у себя компетенций, достаточных для занятия столь интересных должностей». До конца неясно, зачем в вузе предложили Липсицу такие должности. Пресс-служба ВШЭ это пока не комментировала.
Липсиц отметил, что последние три года преподавал в российском вузе дистанционно из другой страны.
Игорь Липсиц входил в стартовый состав преподавателей Высшей школы экономики. Он работал в вузе с 1993 года и состоял в его первом ученом совете. Липсиц — ординарный (пожизненный) профессор Высшей школы экономики. Липсиц известен как автор многочисленных публикаций в экономической прессе и первого в России учебника по рыночной экономике для подростков «Удивительные приключения в стране Экономика». В 2019 году издательство, выпустившее учебник Липсица по экономике для 10-11 классов российских школ, попросило его исправить пособие, поскольку некоторые формулировки «не способствуют любви к Родине». Липсиц ведет свой ютьюб-канал и дает комментарии независимым СМИ.