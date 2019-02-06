«Примеры не способствуют любви к Родине». Школьный учебник по экономике потребовали исправить из-за недостатка патриотизма

Автору учебника по экономике для 10-11-х классов Игорю Липсицу предложили исправить его, чтобы пособие снова включили в Федеральный перечень учебников.

Министерство просвещения заказало экспертизу учебника, в результатах которой есть следующие формулировки: «Вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине», «Приведенные примеры не способствуют любви к Родине».

В связи с этим издательство «Вита-Пресс» предложило Липсицу убрать из учебника вопросы, которые провоцируют «негативную, неконструктивную дискуссию». По мнению издательства, в пособие надо добавить «материалы о планах ближайшего экономического прорыва» и «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики». Глава издательства Людмила Антонова сказала, что рекомендации выработаны на основе экспертизы.

Липсиц сказал, что готов внести некоторые правки, «чтобы у школ не было проблем», но писать про «взлет экономики и патриотический порыв ради импортозамещения» он не будет. «Тут я не справлюсь, увы. Разучился я такое писать за последние 25 [постсоветских] лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу», — добавил автор.