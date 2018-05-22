Авторы школьных учебников пожаловались Путину на экспертизу Минобрнауки

Ассоциация "Российский учебник"
07:21, 22 мая 2018
Надежный источник

Авторы школьных учебников попросили администрацию президента РФ проверить работу бывшего Минобрнауки, которое, по их мнению, затягивает выпуск новых учебных материалов, необоснованно назначая для них дополнительные экспертизы.

Соответствующее открытое письмо на имя Владимира Путина, под которым подписались 69 авторов, опубликовано на сайте ассоциации «Российский учебник».

По данным ассоциации, федеральный перечень учебников не обновляется уже более четырех лет, а сами учебники «содержательно не корректировались с конца 2012 года (кроме учебников по истории России)».

В 2018 году, говорится в письме, Минобрнауки организовало за счет бюджетных средств дополнительную экспертизу учебников, «уже прошедших в 2016 и 2017 годах все предусмотренные законодательством государственные экспертизы в уполномоченных организациях». Авторы обращения утверждают, что привлеченные министерством эксперты «зачастую просто не читали» учебники, заключения по которым они подписывали. 

В письме также предлагается организовать широкое общественное обсуждение новых образовательных стандартов, процедуры и критериев экспертизы учебной литературы.

Мы как авторы учебников, много лет с успехом используемых в школе, не можем согласиться с непрофессионализмом и некомпетентностью при организации и проведении экспертизы учебников. Глубоко убеждены, что снижение вариативности учебной литературы для школы, устранение из нее инновационных методик обучения школьников будет иметь отрицательное влияние на развитие в нашей стране «экономики знания», о необходимости которого Вы справедливо постоянно упоминаете.

Ассоциация "Российский учебник"
В состав ассоциации «Российский учебник» входят около 30 издательств, в том числе «Академкнига/Учебник», «Мнемозина» и «Вентана-граф». Крупнейшее издательство на рынке учебников — «Просвещение» — не является членом ассоциации. 
В новом российском правительстве, сформированном премьер-министром Дмитрием Медведевым, Минобрнауки было разделено на два новых ведомства: министерство просвещения (будет курировать школы и средние специальные учебные заведения) и министерство науки и высшего образования (университеты и научные институты).

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