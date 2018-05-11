Издательство «Просвещение» взыскало с «Эксмо-АСТ» 3,7 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с издательства «Вентана-граф», которое входит в группу «Эксмо-АСТ», 3,7 миллиарда рублей по иску издательства «Просвещение».

Ответчика обвинили в выпуске более 500 учебников и пособий с логотипом на обложке, похожим на зарегистрированный товарный знак «Просвещения». Некоторые обложки «Вентана-граф», по мнению истцов, похожи на обложки «Просвещения» и стилистически.

Сумма иска была сформирована исходя из стоимости спорной продукции за три года, заявили RNS представители «Просвещения». «Эта сумма является выдающейся для российской практики», — заявила адвокат издательства Елена Трусова.

Как пишет «Ведомости», речь идет про знак Федеральных государственных образовательных стандартов, который используется не только на обложках учебников, но и, к примеру, на сайтах школ. «Просвещение» зарегистрировало его как свой товарный знак.

В «Эксмо-АСТ» говорили «Ведомостям», что желание «Просвещения» присвоить государственные стандарты в качестве товарного знака «вызывает удивление», и связали иск с желанием обанкротить конкурентов.