Издательство «Просвещение» взыскало с «Эксмо-АСТ» 3,7 миллиарда рублей

Ведомости
14:05, 11 мая 2018
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Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с издательства «Вентана-граф», которое входит в группу «Эксмо-АСТ», 3,7 миллиарда рублей по иску издательства «Просвещение».

Ответчика обвинили в выпуске более 500 учебников и пособий с логотипом на обложке, похожим на зарегистрированный товарный знак «Просвещения». Некоторые обложки «Вентана-граф», по мнению истцов, похожи на обложки «Просвещения» и стилистически.

Сумма иска была сформирована исходя из стоимости спорной продукции за три года, заявили RNS представители «Просвещения». «Эта сумма является выдающейся для российской практики», — заявила адвокат издательства Елена Трусова.

Как пишет «Ведомости», речь идет про знак Федеральных государственных образовательных стандартов, который используется не только на обложках учебников, но и, к примеру, на сайтах школ. «Просвещение» зарегистрировало его как свой товарный знак.

В «Эксмо-АСТ» говорили «Ведомостям», что желание «Просвещения» присвоить государственные стандарты в качестве товарного знака «вызывает удивление», и связали иск с желанием обанкротить конкурентов.

Представитель «Эксмо-АСТ» сказал «Ведомостям», что издательство считает решение необоснованным и будет его оспаривать.

Ведомости
В базе данных арбитражных судов есть иск издательства «Вентана-Граф» к «Просвещению» с требованием признать регистрацию товарного знака ФГОС злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией. Решение по нему пока не вынесено.
Как писал «Интерфакс», «Просвещение» и ранее судилось с конкурентами, однако суммы исков были значительно меньше и измерялись десятками миллионов рублей.
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