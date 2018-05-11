Издательство «Просвещение» взыскало с «Эксмо-АСТ» 3,7 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с издательства «Вентана-граф», которое входит в группу «Эксмо-АСТ», 3,7 миллиарда рублей по иску издательства «Просвещение».
Ответчика обвинили в выпуске более 500 учебников и пособий с логотипом на обложке, похожим на зарегистрированный товарный знак «Просвещения». Некоторые обложки «Вентана-граф», по мнению истцов, похожи на обложки «Просвещения» и стилистически.
Сумма иска была сформирована исходя из стоимости спорной продукции за три года, заявили RNS представители «Просвещения». «Эта сумма является выдающейся для российской практики», — заявила адвокат издательства Елена Трусова.
Как пишет «Ведомости», речь идет про знак Федеральных государственных образовательных стандартов, который используется не только на обложках учебников, но и, к примеру, на сайтах школ. «Просвещение» зарегистрировало его как свой товарный знак.
В «Эксмо-АСТ» говорили «Ведомостям», что желание «Просвещения» присвоить государственные стандарты в качестве товарного знака «вызывает удивление», и связали иск с желанием обанкротить конкурентов.
ЮрПатент: «Вентана Граф» заказала «Левада центру» социологическое исследование для определения степени сходства спорных обозначений «ФГОС»— ЮрПатент (@Urpatent) April 24, 2018
Издательский центр «Вентана Граф», ответчик по иску «Просвещения», заказал проведение социологической экспертизы "Левада Центру". #товар... pic.twitter.com/bO2XBIT330
Представитель «Эксмо-АСТ» сказал «Ведомостям», что издательство считает решение необоснованным и будет его оспаривать.