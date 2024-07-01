В Москве вручили кинопремию «Ника». Фильм «Праведник» Сергея Урсуляка получил пять наград

В московском театре «Маска» состоялось вручение Национальной кинематографической премии «Ника», на нее номинировались картины, вышедшие в 2022-2023 годах.

Фильм «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка стал обладателем награды в категории «Лучший игровой фильм». Сам Урсуляк стал лауреатом в категории «Лучшая режиссерская работа». Картина победила еще в трех номинациях: Михаил Милашин получил награду за лучшую операторскую работу, Александр Яценко — за лучшую мужскую роль, Маргарита Смирнова — за монтаж.

В фильме «Праведник» рассказывается о том, как офицер Красной армии в 1942 году выводит более 200 евреев с оккупированной нацистами территориями.

Три награды получил фильм Андрея Смирнова «За нас с вами» — за лучший сценарий (Андрей Смирнов), женскую роль второго плана (Ирина Розанова) и главную женскую роль (Юлия Снигирь). Награду за главную женскую роль Снигирь разделила с Юлией Пересильд, сыгравшей в «Вызове» Клима Шипенко.

Посмертно премии в номинации «Честь и достоинство» удостоен народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Также посмотретно «Ники» удостоен композитор Эдуард Артемьев за музыку к фильму «Нюрнберг».

В номинации «Лучший неигровой фильм» победила документальная картина «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус. Лучшим анимационным фильмом стал «Щелкунчик, Пианино и венок из одуванчиков» Ирины Евтеевой.

Спецприз кинопремии получил сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана».

Читайте также

О чем снимают в России, когда о главном говорить запрещено? О тайге, такси и сектах Шесть фильмов для тех, кто очень соскучился по российскому кино

Читайте также

О чем снимают в России, когда о главном говорить запрещено? О тайге, такси и сектах Шесть фильмов для тех, кто очень соскучился по российскому кино