Глава Дагестана заявил, что регион столкнулся с травлей после терактов в Махачкале и Дербенте

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в течение недели после терактов, произошедших в Махачкале и Дербенте 23 июня, республика и ее жители столкнулись с травлей. Об этом он написал в телеграм-канале 30 июня.

«Шторм вокруг республики не утихает по-прежнему, уже неделю не прекращаются оскорбительные для республики заявления. Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в , дают публично неосторожные, я бы даже сказал опасные, комментарии. Иначе как травлей это не назовешь».

Сергей Меликов допустил, что «некоторые высокие спикеры намеренно ставят целью обострение ситуации». Он не стал уточнять, кого имеет в виду.

«Странными кажутся и попытки связать теракт с прошлогодними событиями в аэропорту», — сказал глава Дагестана, имея в виду антисемитский в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года. По словам Меликова, следователи проводят «максимально объективное расследование» случившегося в аэропорту, а рассмотрение дела перенесли из Дагестана в Краснодарский край, «чтобы исключить субъективный фактор».

Меликов также осудил травлю врача одной из больниц Хасавюрта Евгении Макеевой, которая попросила пациентку снять никаб, после чего местный блогер Гаджимурад Атаев вынудил медработника извиняться. «Настоящей провокацией выглядят нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией на врача из Хасавюрта», — заявил Меликов. Он пообещал защиту врачу и предупредил «всяких псевдолидеров общественного мнения» о последствиях. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», Гаджимурад Атаев задержан.

Боевики 23 июня напали на Дербент и Махачкалу, атаковав православные церкви и синагоги. По последним данным, в результате нападений погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии. Более 20 человек пострадали. По данным властей республики, шестерых нападавших убили.

На фоне терактов в Дагестане в России начался новый виток дискуссии о запрете никабов. Так, с предложением запретить никабы выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, после чего его раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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