Европейский университет в Петербурге закрыл факультет политических наук

Ученый совет Европейского университета в Петербурге закрыл факультет политических наук, сообщил его декан, политолог Григорий Голосов в фейсбуке 29 июня.

По его словам, совет принял такое решение 19 июня, то есть накануне начала приемной кампании в вузе, стартовавшей 20 июня. Официально университет это не комментировал, при этом на сайте приемной кампании среди программ для магистратуры и аспирантуры нет политических наук. В то же время на сайте вуза сохранена страница факультета.

«Закончившие магистратуру успешно защитились и сегодня [29 июня] получили дипломы, став, таким образом, последними выпускниками факультета, с чем их и поздравляю», — заявил Голосов.

По его словам, магистранты и аспиранты факультета, продолжающие обучение, станут учиться на факультете истории. Сам Голосов уйдет в «продолжительный отпуск», но будет трудоустроен как профессор факультета экономики.

Что стало причиной закрытия факультета политических наук, неизвестно.

Европейский университет — негосударственный университет, основанный в Петербурге в 1994 году. Изначально вуз финансировался за счет грантов американских и европейских НКО. В 2016 году вуз на год лишили лицензии на образовательную деятельность после проверки прокуратуры и Рособрнадзора, после чего такие проверки стали регулярными.

Российские власти в 2023 году проверяли Европейский университет «на экстремизм», также вуз оштрафовали из-за книг в библиотеке, изданных «нежелательными» организациями. Ректор Европейского университета Вадим Волков сообщил в интервью РБК 24 июня, что прокуратура проверила 98 программ вуза и 12 магистерских диссертаций, после чего вуз с учетом замечаний ведомства исправил программы и внес изменения в процесс научного руководства.

Европейский университет в марте 2024 года уволил историка-американиста Ивана Куриллу, преподававшего на факультетах политических наук и социологии. Курилла выступал против российского вторжения войск РФ в Украину и был среди тех, кто подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов против войны.