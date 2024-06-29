В Минобороны РФ отчитались об уничтожении шести беспилотников над российскими регионами. В Курской области есть погибшие и пострадавшие

В деревне Городище Курской области пять человек погибли, еще двое получили ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, дрон атаковал жилой дом. «В результате сброса [боеприпаса] погибло пять человек, из них два маленьких ребенка. Еще два члена семьи в тяжелом состоянии доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь», — написал Смирнов.

В свою очередь Минобороны РФ отчиталось о шести сбитых дронах в аннексированном Крыму (два БПЛА), а также Тверской (два), Брянской (один) и Белгородской областях (один). Об атаке на Курскую область ведомство не сообщало.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении беспилотника над Суражским районом. По его данным, пострадавших и разрушений нет. Власти Тверской области отчитались о трех сбитых беспилотниках, обошлось без пострадавших. В Белгородской области и Крыму атаку не комментировали.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину приграничные регионы РФ, особенно Белгородская область, ежедневно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

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