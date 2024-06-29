В Иране ни один из кандидатов на президентских выборах не набрал более 50% голосов. Во второй тур вышли реформист Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили

На президентских выборах в Иране ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, необходимых для победы. Второй тур выборов пройдет 5 июля, сообщает газета Farhikhtegan со ссылкой на спикера избирательного штаба исламской республики Мохсена Эслами.

В первом туре участвовали четыре кандидата: бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, член Совета безопасности Саид Джалили, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и экс-глава МВД страны и бывший министр юстиции Мостафа Пурмохаммади.

Во второй тур с большим отрывом прошли реформист Пезешкиан и консерватор Джалили. Бывший министр здравоохранения по итогам обработки 24,5 миллиона бюллетеней получил около 10,4 миллиона голосов, а член Совета безопасности — примерно 9,4 миллиона.

Мохаммад Багер Галибаф и Мостафа Пурмохаммади получили 3,3 миллиона и 206 тысяч голосов соответственно. Всего в стране 61 миллион избирателей.

Внеочередные президентские выборы были объявлены в Иране после гибели иранского президента Ибрахима Раиси. Вертолет, на борту которого находились восемь человек, включая президента, разбился вечером 19 мая, когда иранская делегация возвращалась из Азербайджана. Вертолет обнаружили утром 20 мая, никто из находившихся на борту при крушении не выжил.

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