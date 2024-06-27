«Медиазона» обнаружила подмену в протоколе опроса школьника Арсения Турбина. Ему дали пять лет по статье о «терроризме»

В полной аудиозаписи опроса школьника Арсения Турбина, осужденного по делу об участии в «террористическом организации», нет его признания в том, что он отправил заполненную анкету в легион «Свобода России», выяснила «Медиазона».

В протоколе опроса от 30 августа 2023 года, который лег в основу уголовного дела, записано: «Я планировал вступить в указанный легион и направил им заполненную анкету».

Мать школьника Ирина Турбина, присутствовавшая при опросе, также утверждала, что ее сын не произносил этих слов. Она допускала, что сотрудник ФСБ, который несколько раз перепечатывал протокол, мог подменить итоговый текст. Ирина и Арсений его подписали. «Если бы я раньше знала, что это за люди, мы же никогда не сталкивались с этим, я бы перечитала еще раз», — говорила «Медиазоне» Ирина.

По данным издания, опрос подростка длился почти два часа, его вели два сотрудника ФСБ, обозначенные в расшифровке как М1 и М2. На протяжении всего опроса силовики пытались убедить школьника, что в отправке анкеты нет ничего незаконного. В частности, один из сотрудников ФСБ говорил Турбину, что послать анкету — не то же самое, что совершить диверсию, что это «нормально», «можно» и «не против закона».

После этого школьник признает, что, возможно, и хотел бы вступить в легион «Свобода России», но побоялся отправлять анкету со своими личными данными незнакомым людям.

Второй Западный окружной военный суд 20 июня вынес приговор 15-летнему школьнику Арсению Турбину из города Ливны Орловской области. Девятиклассника приговорили к пяти годам воспитательной колонии по делу об участии в террористической организации. Следствие считает, что летом 2023 года он вступил в легион «Свобода России», после чего якобы выполнил поручение представителя этой организации — разложил листовки с критикой Владимира Путина по почтовым ящикам. Арсений Турбин настаивал, что не вступал в легион, а листовки раскладывал из личных убеждений.

Дело Арсения Турбина

15-летнего Арсения Турбина посадили на пять лет — по обвинению в том, что он переписывался с легионом «Свобода России» и распространял листовки против Путина Дело вела ФСБ. Показания дали одноклассники

Дело Арсения Турбина

15-летнего Арсения Турбина посадили на пять лет — по обвинению в том, что он переписывался с легионом «Свобода России» и распространял листовки против Путина Дело вела ФСБ. Показания дали одноклассники