В Ельце при ремонте фасада колледжа искусств имени Хренникова почти уничтожили барельеф. На реакцию местных жителей на неудачную реставрацию обратило внимание местное издание «Новости Липецка».

Фотографии и видео отреставрированного и оригинального фрагментов барельефа, расположенных на фасаде колледжа, опубликовала пользовательница «ВКонтакте» Ирина Борисова, которая, предположительно, живет в Ельце. В комментариях к снимкам работу реставраторов сравнили с «пушистым Иисусом».

Оригинальная часть барельефа Страница Ирины Борисовой во ВКонтакте

Отреставрированная часть барельефа Страница Ирины Борисовой во ВКонтакте

В начале июня Борисова также выложила фотографию другого барельефа, который появился на фасаде колледжа во время ремонта, сравнив его с логотипом телекомпании ВИД и статуей ходока Аленки из Воронежской области.

Страница Ирины Борисовой во ВКонтакте

Судя по фотографиям, речь идет о Большом концертном зале колледжа искусств. Здание 1913 года постройки находится на Октябрьской улице и считается объектом культурного наследия.

Телеграм-канал «База» сообщил, что колледж ремонтируют с середины апреля. Канал утверждает, что три барельефа на фасаде здания были в хорошем состоянии, а четвертого не было. «Пока не нашли точных эскизов, реставраторов попросили сделать хоть что-то на пустом месте», — пишет «База» без ссылки на источник.

После внимания пользователей соцсетей и журналистов к барельефам в Управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области заявили, что ремонтные работы в здании колледжа еще не завершены. «Работы на объекте ещё не завершены и не приняты. У авторского надзора по проведению работ есть ряд претензий. Исполнителю работ будут выданы соответствующие замечания для исправления неудачного эксперимента реставраторов с лепниной», — сообщили чиновники.

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