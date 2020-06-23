Реставратор мебели из испанской Валенсии практически уничтожил «Непорочное зачатие» испанского живописца эпохи барокко Бартоломе Эстебана Мурильо.

К реставратору обратился частный коллекционер, предложивший за 1200 евро почистить полотно, на котором изображена Дева Мария. В ходе работы что-то пошло не так, лицо Мадонны изменилось до неузнаваемости и две попытки восстановить картинку так ни к чему не привели.

Нью-йоркское издание The Cut назвало получившуюся работу «Картофельной Мадонной», а испанские специалисты потребовали ужесточить законы, чтобы реставрацию доверяли только профессионалам.

Измененное полотно Мурильо сразу же сравнили с «пушистым Иисусом» — неудачно отреставрированной фреской Элиаса Гарсиа Мартинеса в одном из храмов в испанском городе Борха. В 2010-2012 годах фреску отреставрировала прихожанка храма Сесилия Хименес.

Centre de Estudios Borjanos / AFP / Scanpix / LETA

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