Помните «пушистого Иисуса»? Кажется, у него появился конкурент — «картофельная Мадонна»
Реставратор мебели из испанской Валенсии практически уничтожил копию картины «Непорочное зачатие» испанского живописца эпохи барокко Бартоломе Эстебана Мурильо.
К реставратору обратился частный коллекционер, предложивший за 1200 евро почистить полотно, на котором изображена Дева Мария. В ходе работы что-то пошло не так, лицо Мадонны изменилось до неузнаваемости и две попытки восстановить картинку так ни к чему не привели.
Нью-йоркское издание The Cut назвало получившуюся работу «Картофельной Мадонной», а испанские специалисты потребовали ужесточить законы, чтобы реставрацию доверяли только профессионалам.
Измененное полотно Мурильо сразу же сравнили с «пушистым Иисусом» — неудачно отреставрированной фреской Элиаса Гарсиа Мартинеса в одном из храмов в испанском городе Борха. В 2010-2012 годах фреску отреставрировала прихожанка храма Сесилия Хименес.
Если этого вам мало, посмотрите, как реставрируют разные работы в той же Испании и других странах.