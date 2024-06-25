В Дагестане проверят личные дела чиновников и депутатов. После того, как сыновей главы одного из районов заподозрили в участии в теракте

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проверить личные дела всех, кто занимает руководящие должности в республике. Об этом он заявил, выступая на заседании Народного собрания Дагестана 25 июня. Видео выступления Меликова опубликовал РБК.

Меликов упомянул «тех, которые не различают семейных традиций и династий от клановости», заявив, что это «разные вещи». «Поэтому я дал поручение на изучение личных дел, на ревизию личных дел всех, кто сегодня занимает руководящие должности в Дагестане, в том числе… и по депутатам Народного собрания. Мы будем делать это в несколько этапов, но то, что произошло у нас в воскресенье [23 июня], не вяжется ни с какими другими делами, поэтому уж извините, если кто-то будет считать это нарушением некой депутатской этики. Я всю ответственность за это нарушение беру на себя. Но тем не менее проверить эту ситуацию я хочу», — заявил Меликов.

Меликов дал такое поручение после того, как отправил в отставку главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сыновей которого заподозрили в участии в теракте.

После нападения боевиков на Махачкалу и Дербент российские СМИ сообщили, что в терактах участвовали два сына Магомеда Омарова, Осман и Адиль Омаровы.

По данным Mash, оба брата участвовали в террористической атаке на синагогу и православный храм в Дербенте. В то же время ТАСС сообщил, что Османа Омарова 1993 года рождения убили в ходе контртеррористической операции в Махачкале. Телеграм-канал Baza сообщал, что Адиля Омарова «уничтожили», но его имени не оказалось в списке убитых боевиков, который распространили дагестанские паблики, обратило внимание издание The Insider.

После терактов главу Сергокалинского района Дагестана задержали, по данным телеграм-канала Shot, в отношении него собираются возбудить дело по статье о пособничестве террористам. На допросе Магомед Омаров заявил, что знал, что его сыновья были ваххабитами, утверждает Baza.

Боевики напали на Дербент и Махачкалу 23 июня. Они атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС рядом с еще одной синагогой. Другое нападение произошло в селе Сергокала в 80 километрах от Дербента, там боевики атаковали автомобиль.

По последним данным, при терактах в Дагестане погиб 21 человек, сообщило министерство здравоохранения республики 25 июня. Глава Дербентского района Дагестана Мавсум Рагимов заявил, что ночью умер 24-летний сержант полиции. После теракта в Дербенте полицейский находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил «Интерфакс». Всего при терактах погибли 16 сотрудников правоохранительных органов.

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