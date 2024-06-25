Росавиация перестала публиковать информацию о количестве самолетов у российских авиакомпаний

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) перестало публиковать информацию о количестве самолетов в парках российских авиакомпаний. На это обратил внимание авиационный портал Ato.ru.

«Коммерсант» напоминает, что ранее в реестре были указаны тип и число самолетов каждого перевозчика. Теперь там осталась только информация о моделях самолетов.

В пресс-службе Росавиации подтвердили порталу, что больше не будут публиковать численность парка. Причину такого решения в агентстве не объяснили.

Последний раз реестр обновлялся в октябре 2023 года. Тогда в нем были указаны 116 авиакомпаний в авиапарках которых находилось 2228 самолетов и вертолетов. Ato.ru отмечает, что данные о количестве гражданских воздушных судов продолжает публиковать Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), но она получает эту информацию напрямую от авиапредприятий. Согласно ее базе, на конец первого квартала 2024 года парки российских перевозчиков были представлены 1772 самолетами и вертолетами.

В декабре 2023 года Росавиация выпустила заявление, в котором говорилось, что на воздушном транспорте в РФ «отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов». Агентство не стало пояснять, с чем связана публикация заявления, но незадолго до этого российские независимые СМИ и иностранные медиа неоднократно писали о росте количества авиапроисшествий. В частности, авторы публикации в журнале Newsweek утверждали, что рост числа авиапроисшествий связан с санкциями, в рамках которых, в числе прочего, запрещено техобслуживание и поставка запчастей для иностранных самолетов.

До начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину парк российских авиакомпаний насчитывал в общей сложности 1031 самолет, рассчитанный на перевозку от 19 пассажиров. Почти две трети флота составляли самолеты производства Boeing и Airbus, писала The Wall Street Journal.

О том, что происходит с российской авиаотраслью, слушайте в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды Что происходит с авиаотраслью России? И как западные санкции повлияли на безопасность полетов? 00:00 01:00:48