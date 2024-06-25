«Мой нынешний 25-летний срок не будет пределом. Российское государство еще не закончило со мной». Владимир Кара-Мурза написал колонку в The Washington Post

Политик Владимир Кара-Мурза, отбывающий срок в колонии строгого режима в Омске, написал колонку в The Washington Post, в которой рассказал о российском законе об «иноагентах», регулярных судебных заседаниях, связанных с этим законом, а также перспективе возбуждения нового уголовного дела против него.

«Можно резонно спросить, какие могут быть судебные заседания для человека, который уже приговорен к 25 годам лишения свободы. Но, похоже, российское государство еще не закончило со мной. Каждый месяц меня навещают несколько вежливых чиновников из Роскомнадзора, которые вручают мне повестки в суд за нарушение российского закона об „иностранных агентах“», — написал политик.

Кара-Мурза пояснил, что претензии ведомства связаны с отсутствием маркировки «иноагента» в сообщениях в его соцсетях, которые он передает из тюрьмы по переписке.

Политик напомнил, что попытки очернить политических оппонентов как «агентов иностранного влияния» — это старая советская тактика. Российские власти могут включить в реестр «иноагентов» любого, кто, по их мнению, находится «под иностранным влиянием».

В «реестр иностранных агентов» российского правительства сейчас включено более 800 организаций и физических лиц — в том числе самые известные из ныне живущих российских писателей Людмила Улицкая и Борис Акунин, легендарные рок-музыканты Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, известный поэт и литературный критик Дмитрий Быков, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Честно говоря, это больше похоже на доску почета, чем на какой-либо «черный список».

«Мой уголовный процесс, скорее всего, начнется осенью — и результат, конечно, хорошо известен. Похоже, что мой нынешний 25-летний срок не будет пределом», — написал Владимир Кара-Мурза.

В апреле 2023 года Владимира Кара-Мурзу признали виновным по статьям о «государственной измене», осуществлении деятельности «нежелательной организации» и о распространении «фейков» про российскую армию. Сам политик не признал вину и назвал свое преследование политически мотивированным.

В июне 2024 года стало известно, что Кара-Мурзу перевели в помещение камерного типа (ПКТ) на шесть месяцев.

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