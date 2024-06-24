По делу Евгения Новицкого задержали двух совладельцев группы «Русские фонды». Фигурантов дела подозревают в хищении 8,8 миллиарда рублей

Совладельцев инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита 22 июня задержали по делу бывшего главы холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого, сообщает «Коммерсант».

Васильева и Бейрита подозревают в причастности к особо крупному мошенничеству (часть 4 статьи 159 УК), которое ранее инкриминировали Новицкому. По версии следствия, все трое бизнесменов состояли в преступном сговоре, когда Васильев и Бейрит в 2016 году продали Новицкому «Первый национальный пенсионный фонд», из которого впоследствии было похищено более трех миллиардов рублей.

Самому Новицкому вменяют шесть эпизодов мошенничества на общую сумму более 8,8 миллиарда рублей. По версии следствия, фигуранты дела в 2018–2019 годах похитили средства шести НПФ: «Первого национального пенсионного фонда» (3,213 миллиарда рублей), фонда «Урал ФД» (364,4 миллиона), «Торгово-промышленного пенсионного фонда» (697,7 миллиона), фонда «Церих» (605,2 миллиона), «Мечел-фонда» (3,378 миллиарда) и «НПФ Металлургов» (598,4 миллиона).

Все эти НПФ лишились лицензий и прошли через процедуру банкротства. Потерпевшей стороной по делу проходит их правопреемник — Агентство по страхованию вкладов, пишет газета.

По данным издания, Васильев и Бейрит свою причастность к совершению каких-либо противоправных действий отрицают.

Евгений Новицкий занимал пост президента АФК «Система» с 1995 до 2005 года, а затем вплоть до 2013 года был в совете директоров холдинга. В последние годы бизнесмен занимал пост первого заместителя генерального директора «ФосАгро», но в июне 2022 года покинул эту должность после введения против него санкций США.

Новицкого задержали вечером 20 июня. Позднее Тверской районный суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест. Вместе с ним по делу проходят гендиректор управляющей компании «Паллада Эссет Менеджмент» Олег Мезенцев и бывший директор брокерской компании, входившей в группу компаний «Паллада», Ольга Илларионова. Последнюю суд отправил под домашний арест, а Мезенцева, у которого есть гражданство России и Украины, отправили под стражу. По версии следствия, фигуранты дела выводили средства из подконтрольных Новицкому НПФ, покупая заведомо неликвидные облигации, выяснил «Коммерсант».