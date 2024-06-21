Бывшего главу холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого задержали по «делу экономического характера»

Обновлено. По данным источника «Интерфакса», Новицкого задержали по делу о мошенничестве. Его уголовное дело находится в производстве МВД, пишет «Интерфакс».

Бывшего главу холдинга АФК «Система» и первого замгендиректора ПАО «ФосАгро» Евгения Новицкого задержали в связи с расследованием «уголовного дела экономического характера», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Новицкий был задержан вечером 20 июня в своем доме. Перед этим оперативники провели осмотр его жилища. Задержание связано с расследованием уголовного дела экономического характера», — сказал собеседник агентства.

О задержании Новицкого также написал телеграм-канал Baza. По его данным, близкие второй день не могут связаться с Новицким. По информации Baza, Новицкого задержали вечером 20 июня и доставили на допрос, у него дома прошел обыск.

По данным источника РБК, фамилия Новицкого фигурировала в материалах дела арестованного накануне бывшего владельца «Трансфин-М» Алексея Тайчера. Его обвиняют в мошенничестве.

На сайте московских судов какой-либо информации о деле Новицкого пока нет. Официально ни Следственный комитет, ни Генпрокуратура о задержании Новицкого не сообщали.

Новицкий занимал пост президента АФК «Система» с 1995 до 2005 года, а затем вплоть до 2013 года был в совете директоров холдинга — вначале в качестве председателя, затем — независимого директора. В последние годы, как пишет РБК со ссылкой на источник, Новицкий занимал пост первого заместителя генерального директора «ФосАгро», но в июне 2022 года ушел с этой должности после введения против него санкций США. В июле Новицкий также попал под санкции Австралии.

В марте 2022 года расследовательский проект Scanner Project опубликовал материал, в котором рассказывалось о компании и вилле Новицкого в Каннах. В расследовании Новицкий назывался одним из руководителей оборонного концерна «РТИ Системы», который разрабатывает для российского военно-промышленного комплекса системы управления и связи, радиотехническое оборудование. ТАСС уточняет, что Новицкий был одним из руководителей концерна «РТИ Системы» с 2013 года.