Бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого отправили под домашний арест. Его обвиняют в хищении пенсионных накоплений

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

Новицкого обвиняют по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, Новицкий и «иные лица» разработали план по хищению денег негосударственного пенсионного фонда «Урал ФД» и пенсионных накоплений его участников под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах по завышенной стоимости.

Под домашний арест также отправлены еще двое фигурантов дела — индивидуальный предприниматель Олег Мезенцев и Ольга Илларионова.

О задержании Новицкого стало известно 21 июня. ТАСС писал, что задержание связано «с расследованием уголовного дела экономического характера».

Новицкий занимал пост президента АФК «Система» с 1995 до 2005 года, а затем вплоть до 2013 года был в совете директоров холдинга — вначале в качестве председателя, затем — независимого директора. В последние годы, Новицкий занимал пост первого заместителя генерального директора «ФосАгро», но в июне 2022 года покинул эту должность после введения против него санкций США. Новицкий с 2013 года был одним из руководителей оборонного концерна «РТИ Системы», который разрабатывает для российского военно-промышленного комплекса системы управления и связи, радиотехническое оборудование.