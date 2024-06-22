«Важные истории» сообщили о смене руководителя 5-й службы ФСБ

Сергей Беседа покинул должность начальника 5-й службы ФСБ, его сменил Алексей Комков, работавший до этого заместителем руководителя службы контрразведки. Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на бывшего сотрудника российских спецслужб, а также знакомого Беседы.

По словам собеседников издания, Беседа стал советником директора ФСБ Александра Бортникова. «Важные истории» утверждают, что формальным поводом для отставки Беседы стало достижение им 70-летия — предельного срока службы.

Журналисты отмечают, что предполагаемый уход Беседы может быть связан с «борьбой между различными властными группировками» в том числе за место директора ФСБ. Бортникову в этом году исполняется 73 года, и он давно «просится на покой по состоянию здоровья». Одним из кандидатов на его место источники «Важных историй» называют первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева. Алексей Комков — «протеже Королева», утверждает издание.

Официального подтверждения информации о смене руководителя 5-й службы ФСБ нет.

В 5-ю службу ФСБ (Службу оперативной информации и международных связей) входит Департамент оперативной информации, который, как писали журналисты, специалисты по спецслужбам Андрей Солдатов и Ирина Бороган, выполняет функции внешней разведки и занимается в том числе попытками удержания постсоветских стран в сфере влияния России. По данным журналистов, именно этот департамент отвечал за предоставление президенту РФ Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.

В начале марта 2022 года Солдатов и Бороган сообщили, что руководство 5-й службы ФСБ якобы отправлено под домашний арест, в том числе Беседа. По их данным, это связано с хищением средств, выделенных на подрывную и агентурную работу на Украине, а также заведомо ложную информацию о политической ситуации в Украине. В Следственном комитете не подтверждали информацию об уголовном деле против Беседы.

В конце апреля 2022 года сообщалось, что Беседа выступил с речью на похоронах ветерана разведки Николая Леонова. В феврале 2023 года генерал присутствовал на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике в Москве.

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