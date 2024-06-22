Российские войска нанесли удар по Харькову. Зеленский сообщил о трех погибших, ранены 37 человек

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что днем 22 июня российские войска нанесли удар по городу.

Обновление. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что число погибших увеличилось до трех, пострадали 19 человек. Позже глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что пострадали 37 человек

По предварительным данным, по Харькову нанесли четыре удара. Терехов заявил, что «известно о попадании в район плотной жилой застройки». Позже он уточнил, что удар пришелся по жилому дому.

Он сообщил, что в результате атаки погибли два человек. 18 человек получили ранения.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что удар был нанесен управляемыми авиабомбами.

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