Сбербанк объявил о рекордных дивидендах за 2023 год

Акционеры «Сбера» одобрили выплату дивидендов по итогам 2023 года на общую сумму 752 миллиарда рублей — по 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении банка.

Сбербанк объявляет о рекордных дивидендах второй год подряд. По итогам 2022 года на выплату дивидендов «Сбер» направил 565 миллиардов рублей, то есть по 25 рублей на акцию.

«Достижения „Сбера“ — важный индикатор трансформации российской экономики, которая продемонстрировала способность расти в условиях сложных вызовов», — цитирует компания заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова, занимающего пост председателя наблюдательного совета Сбербанка.

Глава «Сбера» Герман Греф, в свою очередь, заявил, что 2023 год «был для нас успешным во всех направлениях», напомнив, что кредитная организация заработала рекордную прибыль — более 1,5 триллиона рублей.

Крупнейшим акционером «Сбера» является государство, которому через Фонд национального благосостояния (ФНБ) принадлежит 50% плюс одна акция.

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину США, Евросоюз и ряд других стран ввели в отношении Сбербанка санкции.

Старший вице-президент, глава финансового блока «Сбера» Тарас Скворцов перед собранием акционеров рассказывал Reuters, что около трети акций банка приходится на нерезидентов из . После начала войны такие акционеры не могут получить доступ к дивидендам — банк начисляет вознаграждения, но направляет средства на счета типа С и они там хранятся в ожидании того или иного решения по урегулированию.