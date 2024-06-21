Сбербанк объявил о рекордных дивидендах за 2023 год
Акционеры «Сбера» одобрили выплату дивидендов по итогам 2023 года на общую сумму 752 миллиарда рублей — по 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении банка.
Сбербанк объявляет о рекордных дивидендах второй год подряд. По итогам 2022 года на выплату дивидендов «Сбер» направил 565 миллиардов рублей, то есть по 25 рублей на акцию.
«Достижения „Сбера“ — важный индикатор трансформации российской экономики, которая продемонстрировала способность расти в условиях сложных вызовов», — цитирует компания заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова, занимающего пост председателя наблюдательного совета Сбербанка.
Глава «Сбера» Герман Греф, в свою очередь, заявил, что 2023 год «был для нас успешным во всех направлениях», напомнив, что кредитная организация заработала рекордную прибыль — более 1,5 триллиона рублей.
Крупнейшим акционером «Сбера» является государство, которому через Фонд национального благосостояния (ФНБ) принадлежит 50% плюс одна акция.
Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину США, Евросоюз и ряд других стран ввели в отношении Сбербанка санкции.
Старший вице-президент, глава финансового блока «Сбера» Тарас Скворцов перед собранием акционеров рассказывал Reuters, что около трети акций банка приходится на нерезидентов из «недружественных стран». После начала войны такие акционеры не могут получить доступ к дивидендам — банк начисляет вознаграждения, но направляет средства на счета типа С и они там хранятся в ожидании того или иного решения по урегулированию.