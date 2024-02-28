Сбербанк в 2023 году заработал рекордные полтора триллиона рублей

Сбербанк в 2023 году получил свыше 1,5 триллиона рублей чистой прибыли, что в компании называют рекордным показателем за всю историю группы.

Согласно пресс-релизу банка, чистая прибыль банка в сравнении с 2022 годом увеличилась в более чем пять раз (тогда банк заработал 287,3 миллиарда рублей). Кроме того, прибыль в 2023-м году побила предыдущий рекорд, установленный в 2021 году — тогда Сбербанк получил около 1,2 триллиона рублей.

По данным кредитной организации, рентабельность капитала по итогам года достигла отметки в 25,3%. Число активных клиентов за год увеличилось — в 2023-м году услугами банка пользовались 108,5 миллиона физических и 3,2 миллиона юридических лиц. Вырос также и кредитный портфель: в прошлом году Сбербанк выдал займов на сумму в 27,8 триллиона рублей. Кроме того, увеличился и объем привлеченных средств частных клиентов, который достиг отметки в 22,9 триллиона рублей.

Председатель Сбербанка Герман Греф отметил, что прошлый год стал для группы «рекордным по многим параметрам». «Наш неизменный приоритет — повышение эффективности всех процессов, в том числе за счет интеграции искусственного интеллекта. В 2023 году экономический эффект от его использования достиг 350 миллиардов рублей. Мы впервые достигли уровня ниже 30% по группе, что дает нам возможность продолжать трансформацию бизнеса и инвестировать в инновационное развитие», — заявил Греф.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину прибыль российских банков упала почти в 12 раз в сравнении с рекордным 2021 годом. Как сообщал Банк России в своем отчете о развитии банковского сектора, в 2022 банки РФ зафиксировали чистую прибыль в размере 203 миллиарда рублей. При этом издание РБК тогда отмечало, что положительный итог для всего банковского сектора во многом обеспечил Сбербанк.

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