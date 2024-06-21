Минюст РФ включил в реестр «иноагентов» режиссера Романа Качанова и юриста Алексея Прянишникова

Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов», включив в список режиссера Романа Качанова и юриста Алексея Прянишникова.

По версии ведомства, Качанов распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и российской армии. В то же время Прянишников, как утверждают в Минюсте, распространял «недостоверную информацию» о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

Помимо них в реестр добавили муниципального депутата из Петербурга Владимира Волохонского, бывшего муниципального депутата Никиту Кириллова, политтехнолога Сергея Антонова. Все они выступали против « », а также участвовали в создании и распространении материалов «иноагентов», пишет Минюст.

В список также включили советника швейцарского Центра гуманитарного диалога Лорана Винатье, который находится СИЗО по делу о сборе сведений о военной деятельности РФ без регистрации в качестве «иноагента». Он не упоминается в пресс-релизе ведомства, однако соответствующая запись появилась в самом реестре.

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