Суд в Москве арестовал гражданина Франции Лорана Винатье. Его обвиняют по делу о сборе сведений о военной деятельности РФ без регистрации в качестве «иноагента»

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал гражданина Франции, советника швейцарского Центра гуманитарного диалога Лорана Винатье по делу о нарушении правил деятельности «иностранного агента», сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Винатье обвиняют по статье о неисполнении обязанности по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр «иноагентов», совершенном лицом, осуществляющим сбор сведений в области военной деятельности РФ (часть 3 статьи 330.1 УК). По предъявленному обвинению французу грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемый на протяжении нескольких лет не регистрировался в Минюсте РФ как «иностранный агент», а также осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности России.

«Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства. В этих целях он неоднократно посещал территорию России, в том числе город Москву, где проводил встречи с гражданами РФ», — заявляли в СК.

В свою очередь Винатье, которого задержали накануне, признал вину. «У меня нет никакого намерения воспрепятствовать следствию. Вчера у нас была прекрасная беседа со следователем, я думаю, что для меня это было доказательством хороших намерений. То, что произошло, это мера не против меня, а против организации», — приводит слова француза телеграм-канал «Осторожно, новости».

Лоран Винатье — политолог и эксперт по России и Центральной Азии. С 2014 года работает в женевской Центре гуманитарного диалога на должности советника по организационной деятельности в Украине, пишет «Русская служба Би-би-си».

«Медиазона» отмечает, что Винатье неоднократно приезжал в Россию и принимал участие в различных мероприятиях, в том числе организованных лояльными Кремлю структурами.

Читайте также

Поздравляем! С сегодняшнего дня вы — «иноагент». И должны сами сообщить об этом российским властям Простите, что? 16 карточек