Немецкий завод Rheinmetall получил от бундесвера рекордный заказ на поставку боеприпасов стоимостью 8,5 миллиарда евро

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от бундесвера (вооруженные силы ФРГ) крупнейший в истории контракт на поставку 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов стоимостью 8,5 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе компании.

Заказ в первую очередь предназначен для увеличения запасов бундесвера и союзников Германии, а также для поддержки Украины.

Первые поставки планируются в начале 2025 года, сообщается в пресс-релизе концерна. Основным покупателем станет ФРГ, которая обеспечит часть поставок в Украину. В заказе также участвуют Нидерланды, Эстония и Дания.

Концерн Rheinmetall — один из крупнейших в мире производителей артиллерийских боеприпасов. С начала полномасштабного вторжения Rheinmetall обеспечивает значительную часть потребностей Украины в оружии: концерн получил от властей Германии и других европейских стран большое количество заказов на производство снарядов и вооружения.

В июле 2023 года гендиректор компании Армин Паппергер объявил, что Rheinmetall в течение следующих 12 недель откроет завод по производству бронетехники в Украине совместно с украинским государственным оборонным концерном «Укроборонпром». В марте 2024 года стало известно, что концерн планирует построить в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода. Паппергер назвал Украину «важным партнером» и заявил, что компания видит в ней потенциал от двух до трех миллиардов евро оборота в год.

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