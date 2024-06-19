Комитет Госдумы по культуре поддержал законопроект об ограничении доступа к книгам «иностранных агентов» в библиотеках

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять законопроект об ограничении доступа в библиотеках к книгам, авторов которых объявили «иностранными агентами», сообщает ТАСС.

Поправки к закону «О библиотечном деле» подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской. Законопроект внесли в Госдуму в конце марта 2024 года.

Документ предполагает, что министерство культуры разработает правила размещения и предоставления в библиотеках книг, авторов которых включили в реестр «иноагентов» или перечень террористов и экстремистов. Также документ предусматривает создание специального списка книг, на которые будут распространяться новые правила.

Что это будут за правила, неясно. Один из авторов законопроекта — первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко — в разговоре с «Парламентской газетой» предположила, что такие книги можно было передать на специальное хранение, взяв за основу советскую систему, когда доступ к книгам в спецхранилищах был только у специалистов. При этом Драпеко подчеркнула, что изымать из библиотек книги «иноагентов» не планируется.

Правительство РФ концептуально поддержало законопроект, но с условием, что он будет доработан, пишет «Интерфакс».

В 2022 году в России изменили закон об «иностранных агентах» так, что для присвоения этого статуса властям больше не нужно утверждать, что у человека есть иностранное финансирование — достаточно сказать, что он находится под «иностранным влиянием». Как отмечает РБК, с тех пор в реестр были включены более 300 человек, среди которых есть и писатели, в том числе Борис Акунин, Дмитрий Глуховский, Михаил Зыгарь, Людмила Улицкая и другие.

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