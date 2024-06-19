Двух магаданцев приговорили к срокам до 13 лет за поджог склада полиграфии. Их знакомым грозит срок за недоносительство

Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор двум жителям Магадана по делу о теракте из-за поджога здания полиграфии, сообщает MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Магаданской области.

Суд признал фигурантов дела виновными в совершении теракта группой лиц (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК). Одному из них назначили 12,5 лет колонии общего режима, второму — 13 лет колонии строгого режима.

По версии обвинения, один из фигурантов дела переписывался с «неустановленным лицом, действующим в интересах Украины», от которого получил задание поджечь административное здание «с целью дестабилизации общественно-политической ситуации». После этого первый фигурант дела нашел сообщника, вместе с которым изготовил «самодельные зажигательные устройства» и совершил поджог.

По данным телеграм-канала Shot, подсудимые — 20-летняя Екатерина Газиева и ее 34-летний знакомый Сергей Малюченко. Приговор им вынесли 24 апреля. Baza пишет, что в ночь на 21 сентября 2023 года девушка разбила камнем окно в здании склада полиграфии и бросила туда коктейль Молотова. Телеграм-канал утверждает, что Газиева перепутала склад с военкоматом.

Сотрудники ФСБ, как заявили в ведомстве, также установили четырех человек, знавших о подготовке поджога, но не сообщили об этом правоохранительным органам. Предположительно, речь идет о знакомых Газиевой и Малюченко. В их отношении возбудили уголовное дело о несообщении о преступлении (статья 205.6 УК). Им грозит до года лишения свободы.