Четверых обвиняемых по делу об убийстве командира «Спарты» Арсена Павлова (Моторолы) приговорили к срокам от 12 лет до пожизненного

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговоры четверым обвиняемым в убийстве командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы), пишет «Интерфакс».

Основного обвиняемого, Александра Погорелова, приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Ему вменили восемь УК. Еще трое фигурантов этого дела получили сроки в колонии строгого режима: Александр Тимошенко — 12 лет, Василий Чурилов — 13 лет, Артем Ена — 17 лет.

По версии следствия, в 2016 году Погорелов, завербованный Службой безопасности Украины, вместе с Тимошенко согласился выступить исполнителем убийства Павлова. В октябре Погорелов с подельником, гражданином Польши Зигмунтом Махчинским, установил самодельное взрывное устройство на крыше кабины лифта, в котором и погиб Павлов.

К организации убийства Погорелов и Тимошенко привлекли Василия Чурилова, который собирал данные о передвижениях Павлова. Артем Ена, по данным следствия, собирал информацию о расположении комнат комплекса «Надежда», в котором временно проживали российские военнослужащие.

Тимошенко обвинили в приготовлении к шпионажу (часть 1 статьи 30 и статья 276 УК), Чурилова — в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности (часть 2 статьи 205.4, часть 3 статьи 205.1 УК), Ену — в в содействии террористической деятельности (часть 3 статьи 205.1 УК).

Погорелова также обвиняют в подготовке покушения на бывшего главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Следствие утверждает, что его привлекли к этому еще в 2015 году, а в августе 2017 года он установил бомбу в мужском туалете ресторана «Пушкин» в Донецке, где бывал Захарченко. Однако взрывное устройство не сработало, а Захарченко погиб год спустя при взрыве в кафе «Сепар».

Обвинение запрашивало Погорелову пожизненное, а остальным — гораздо большие сроки, чем дал суд: Александру Тимошенко —24 года, Артему Ене —28 лет, Василию Чурилову — 29 лет. На одном из заседаний Погорелов заявил, что в ходе следствия он подвергался пыткам и писал заявления в правоохранительные органы, но не добился возбуждения дел в отношении силовиков.

Арсен Павлов по прозвищу «Моторола» был одним из командиров пророссийских сепаратистов в самопровозглашенной ДНР. Его подразделение в том числе участвовало в боях за Иловайск и за донецкий аэропорт. В 2016 году Моторола погиб при взрыве самодельной бомбы в лифте его дома в Донецке. Тогдашний глава ДНР Александр Захарченко обвинил в убийстве украинских диверсантов и назвал его «объявлением войны» с украинской стороны.

Сам Захарченко погиб в 2018 году в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа. Власти самопровозглашенной ДНР назвали убийство Захарченко терактом, обвинили в нем украинских диверсантов и заявили, что за покушением стоят Силы специальных операций Украины.

хроника 847-го дня войны

Война Восемьсот сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

хроника 847-го дня войны

Война Восемьсот сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»