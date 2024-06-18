ФНС планирует автоматически определять налоговое резидентство на основании данных о загранпаспортах и пересечении границы

Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России для физических лиц. Об этом говорится в плане деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 годов, с которым ознакомилось РБК.

Предполагается, что возможность определять статусы налогового и валютного резидентства физических лиц появится в автоматизированной информационной системе ФНС «Налог-3». Внедрить автоматическое определение статуса в промышленную эксплуатацию планируется в 2025 году.

Налоговыми резидентами России признаются физические лица, фактически находящиеся в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (период может не совпадать с календарным годом), независимо от наличия гражданства или вида на жительство. Речь идет о суммарном сроке пребывания в 183 дня в расчетный период, а не о непрерывном. Статус валютного резидента зависит от наличия гражданства или вида на жительство в России. Его сохраняют и те, кто перестал быть налоговым резидентом. Однако если валютный резидент провел за пределами РФ более 183 дней в течение 12 месяцев, он более не обязан предоставлять ФНС отчет о движении средств на своих зарубежных счетах.

Для определения срока пребывания физического лица в России, от которого зависит статус налогового и валютного резидента, ФНС предполагает использовать данные о полученных загранпаспортах, указано в документе, с которым ознакомилось РБК. Для этих же целей собираются использовать данные о пересечениях государственной границы из информационной системы миграционного учета «Мир».

От статуса налогоплательщика как резидента или нерезидента, напоминают опрошенные РБК эксперты, непосредственно зависит уровень налогообложения физических лиц. Например, доходы нерезидентов от источников в России облагаются НДФЛ по ставке 30% (за исключением сотрудников российских компаний, работающих удаленно, за них работодатели платят НДФЛ по обычной ставке вне зависимости от резидентства).

По действующим правилам обязанность по отслеживанию налогового статуса физических лиц лежит на налоговых агентах и самих физических лицах. Однако, отмечают собеседники издания, далеко не всегда они этим занимаются, несмотря на то, что применение ставок НДФЛ исходя из некорректного резидентского статуса влечет за собой штрафы.

Пока надежного инструмента, чтобы проконтролировать налоговый статус физических лиц, у ФНС не было, отмечают эксперты. Чтобы уточнить налоговый статус, напоминают они, ФНС делала массовые почтовые рассылки, запрашивая данные о зарубежных счетах, видах на жительство и прося приложить к ответу копии загранпаспорта с отметками о въезде и выезде, но «мало кто отвечает так, как хотелось бы налоговым органам».

После начала войны многие россияне уехали за рубеж, а ряд стран отказались обмениваться с РФ информацией по налоговым вопросам. Из-за этого, писали «Ведомости» в конце 2023 года, Федеральная налоговая служба РФ, усилила контроль за зарубежными операциями россиян, а также устроила массовую рассылку анкет, в которых просила россиян сообщить, есть ли у них иностранное гражданство или вид на жительство и предоставить копии соответствующих документов, а также копии паспортов (внутреннего и заграничного) и выписки по счетам в иностранном банке.

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