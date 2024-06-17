В Казани и Нижнем Новгороде почти 20 человек попали в больницы с подозрением на ботулизм после заказа готовой еды

Обновление. В больницах Нижнего Новгорода находятся 12 человек с признаками ботулизма, сообщили ТАСС в региональном минздраве. Девять госпитализированных в тяжелом состоянии.

В Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио производства ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе»), сообщили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Пострадавшие госпитализированы. Ведомство проводит проверку ретейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию. Региональное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК).

Еще четыре человека попали в больницы с симптомами ботулизма в Нижнем Новгороде, заявили в региональном министерстве здравоохранения. Все заболевшие в реанимации.

В нижегородском управлении СК уточнили, что госпитализированные употребляли продукты питания, заказанные через службы доставки. Какие именно продукты стали причиной отравления в этом случае, не сообщается. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

С 14 июня жители Москвы стали обращаться в больницы с жалобами на симптомы ботулизма. На следующий день Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК).

В Роспотребнадзоре сообщали, что пострадавшие в Москве заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». «Кухня на районе» приостановила работу приложения после сообщений о случаях отравления.

17 июня власти Москвы сообщили, что 121 человек обратился к врачам с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Из них 55 человек — находятся в тяжелом состоянии. На фоне роста случаев отравления дело передали в управление СК по расследованию особо важных дел, которое занимается преступлениями против личности и общественной безопасности.