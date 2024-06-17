Россия вышла из спора с Австралией и Нидерландами в Совете ИКАО по делу о крушении малайзийского «боинга»

Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о », который рассматривается в Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщил МИД РФ.

Австралия и Нидерланды подали совместную жалобу на Россию в ИКАО в марте 2022 года. Они заявили, что РФ нарушила третью статью Конвенции о международной гражданской авиации, которая обязывает не применять оружие против гражданских самолетов. Глава МИД Австралии Марис Пейн говорила, что страны будут добиваться от РФ выплаты «миллионов долларов».

В российском ведомстве заявили, что изначально были не согласны с тем, что Совет ИКАО может рассматривать эту жалобу, и по-прежнему не признает его компетенцию в этом деле. При этом в министерстве объяснили, что продолжали свое участие до сих пор, исходя из того, что «площадку ИКАО возможно использовать для профессионального диалога на тему авиакатастрофы».

Российская сторона несколько раз предлагала провести независимое расследование, но в ИКАО, как утверждает МИД РФ, отказались и располагают лишь результатами «псевдорасследования» одной из сторон разбирательств.

Сам Совет ИКАО Москва независимым не признает, в том числе потому что часть государств — членов организации после катастрофы возложили ответственность за крушение самолета на Россию.

Среди прочего российское ведомство назвало жалобу Австралии и Нидерландов «вбросом», а само разбирательство «фарсом», заявив, что не признает его результаты.

Обращение Австралии и Нидерландов в ИКАО с жалобой на Россию рассматривалось как дополнение к процессу в Гааге, где на тот момент суд рассматривал обвинения в отношении четырех фигурантов дела о сбитом самолете.

В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил к пожизненному заключению двух граждан РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко, обвиняемых по делу о крушении рейса MH17. Их также обязали выплатить компенсацию родственникам погибших в размере 16 миллионов евро. Четвертый фигурант дела, гражданин РФ Олег Пулатов, был полностью оправдан.

Суд также указал, что в 2014 году, когда был сбит малайзийский «боинг», самопровозглашенная ДНР находилась под контролем России. Она получала российское оружие и финансирование, а российские войска вели боевые действия в Донбассе. Россия отрицает свою причастность к крушению «боинга».

В феврале 2023 года международная следственная группа по делу о крушении «боинга» заявила, что «имеет веские основания полагать», что президент РФ Владимир Путин лично санкционировал поставку в самопровозглашенную ДНР зенитно-ракетной системы «Бук», из которой была выпущена ракета по самолету. При этом группа сообщила, что на данном этапе следствие достигло своих пределов и было приостановлено.