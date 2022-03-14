Австралия и Нидерланды подали жалобу на Россию и потребовали компенсаций из-за крушения рейса MH17

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Австралия и Нидерланды подали совместную жалобу на Россию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по делу о . Об этом говорится в заявлении австралийских властей, опубликованном на сайте МИД страны.

Отмечается, что жалоба в ИКАО — «значительный шаг вперед в борьбе обеих стран за справедливость» и дополнение к в Нидерландах, где суд рассматривает обвинения в отношении четырех фигурантов дела о сбитом самолете.

«Неспровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину и эскалация ее агрессии подчеркивают необходимость продолжать наши неустанные усилия по привлечению России к ответственности за ее вопиющие нарушения международного права и устава ООН, включая угрозы суверенитету и воздушному пространству Украины», — говорится в заявлении.

Выступая перед журналистами, глава МИД Австралии Марис Пейн также рассказала, что Австралия и Нидерланды будут добиваться от России выплаты миллионов долларов, сообщает ТАСС. Точный размер компенсаций не называется.

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