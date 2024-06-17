Премьер-министр Израиля объявил о роспуске военного кабинета, созданного после нападения ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о роспуске военного кабинета, созданного после нападения на страну боевиков ХАМАС, сообщает The Times of Israel. Эту информацию также подтвердил агентству Reuters израильский чиновник.

Reuters называет это ожидаемым решением после того, как о выходе из военного кабинета объявил один из лидеров оппозиции и бывший министр обороны Израиля Бени Ганц. Вслед за ним из военного кабинета ушел бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот.

Предполагается, что теперь Нетаниягу будет принимать решения по войне с ХАМАС с небольшой группой министров, среди которых — министр обороны Йоав Галант и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, которые входили в военный кабинет.

О решении распустить военный кабинет Нетаниягу объявил вечером 16 июня на заседании кабинета министров, посвященном вопросам безопасности, передает The Jerusalem Post.

Военный кабинет был создан вскоре после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Наряду с соратниками Нетаниягу в него вошли наиболее значимые политические оппоненты действующего премьер-министра Израиля, включая Бени Ганца.

10 июня Ганц объявил о выходе из коалиционного военного кабинета. Политик критиковал Нетаниягу за то, что, по его мнению, у премьера нет четкого плана войны против ХАМАС и послевоенной стратегии в отношении сектора Газа.

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