Один из лидеров израильской оппозиции Бени Ганц объявил об уходе из военного кабинета

Один из лидеров оппозиции, бывший министр обороны Израиля Бени Ганц объявил о выходе из коалиционного военного кабинета. «К сожалению, [Биньямин] Нетаниягу мешает нам двигаться к настоящей победе», — заявил Ганц вечером 9 июня.

Ганц до этого длительное время критиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу за, по его мнению, отсутствие четкого плана победы над ХАМАС и послевоенной стратегии в отношении сектора Газа, и заявлял, что покинет военный кабинет.

Нетаниягу, комментируя уход Ганца, написал в соцсети X: «Бени, сейчас не время выходить из кампании, сейчас время объединять усилия».

Вместе с Ганцем из военного кабинета выходят и пять представителей «Национального единства». Как отмечает The Times of Israel, уход Ганца напрямую не угрожает правительству Нетаниягу, соратники которого по-прежнему занимают 64 места из 120 в парламенте, но не прибавляет популярности премьер-министру.

Военный кабинет был создан вскоре после нападения ХАМАС на Израиль. В него наряду с соратниками Нетаниягу вошли наиболее значимые политические оппоненты действующего премьер-министра, включая Бени Ганца.

После нападения ХАМАС Израиль начал военную операцию в секторе Газа, основными целями которой были заявлены уничтожение террористической инфраструктуры и освобождение заложников. По состоянию на 10 июня, ХАМАС удерживает еще около 120 заложников. Армия обороны Израиля считает, что более 40 заложников погибли.

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