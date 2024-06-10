Один из лидеров израильской оппозиции Бени Ганц объявил об уходе из военного кабинета
Один из лидеров оппозиции, бывший министр обороны Израиля Бени Ганц объявил о выходе из коалиционного военного кабинета. «К сожалению, [Биньямин] Нетаниягу мешает нам двигаться к настоящей победе», — заявил Ганц вечером 9 июня.
Ганц до этого длительное время критиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу за, по его мнению, отсутствие четкого плана победы над ХАМАС и послевоенной стратегии в отношении сектора Газа, и заявлял, что покинет военный кабинет.
Нетаниягу, комментируя уход Ганца, написал в соцсети X: «Бени, сейчас не время выходить из кампании, сейчас время объединять усилия».
Вместе с Ганцем из военного кабинета выходят и пять представителей «Национального единства». Как отмечает The Times of Israel, уход Ганца напрямую не угрожает правительству Нетаниягу, соратники которого по-прежнему занимают 64 места из 120 в парламенте, но не прибавляет популярности премьер-министру.
Военный кабинет был создан вскоре после нападения ХАМАС на Израиль. В него наряду с соратниками Нетаниягу вошли наиболее значимые политические оппоненты действующего премьер-министра, включая Бени Ганца.
После нападения ХАМАС Израиль начал военную операцию в секторе Газа, основными целями которой были заявлены уничтожение террористической инфраструктуры и освобождение заложников. По состоянию на 10 июня, ХАМАС удерживает еще около 120 заложников. Армия обороны Израиля считает, что более 40 заложников погибли.