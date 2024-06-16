Путин назначил Титова спецпредставителем президента. Ранее эту должность занимал Чубайс

Бывший российский бизнес-омбудсмен Борис Титов назначен на должность спецпредставителя президента России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — говорится в документе.

До марта 2022 года эту должность занимал Анатолий Чубайс. Как сообщалось, он уволился по собственному желанию.

Анатолий Чубайс до декабря 2020 года возглавлял корпорацию «Роснано», затем работал в должности специального представителя президента РФ по связям с международными организациями.

Вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину Чубайс покинул Россию. Bloomberg сообщал, что он ушел с поста спецпредставителя президента и уехал из РФ из-за несогласия с войной.

В мае 2024 года в Тель-Авивском университете начал работу Центр российских исследований, в котором Чубайс, как сообщалось, выступил «организатором группы спонсоров». Центр занимается изучением новейшей истории России — ее экономических, политических, социальных и культурных аспектов.

Борис Титов занимал пост бизнес-омбудсмена с 2012 по 2022 год. В июне 2024-го его избрали главой федерального политического совета партии «Новые люди».

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