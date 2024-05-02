В Тель-Авивском университете открылся Центр российских исследований, соорганизатором которого выступил Анатолий Чубайс

В Тель-Авивском университете начал работу Центр российских исследований, в котором Анатолий Чубайс выступил «организатором группы спонсоров», пишет пресс-служба вуза.

Согласно публикации, центр будет заниматься изучением новейшей истории России — ее экономических, политических, социальных и культурных аспектов. Основной задачей центра заявлено комплексное исследование «возможного будущего России на основе анализа событий ее недавнего прошлого».

В вузе добавили, что «проект, несмотря на свое название, выглядит на удивление аполитичным». С центром будут сотрудничать заместитель главного редактора издательского дома «Коммерсант» Дмитрий Бутрин, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александр Баунов, литературовед Александр Архангельский и бывший декан факультета социальных наук Шанинки Виктор Вахштайн.

Сам Чубайс дал комментарий по поводу запуска центра бывшему главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. «Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами и политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок. Только так можно получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем», — заявил он.

В феврале «Агентство» сообщило, что Анатолий Чубайс создает в Израиле Центр российских исследований. Один из источников издания говорил, что в рамках этого проекта Чубайс планирует рассказывать о том, «как российские либералы допустили происходящее в стране». Журналисты также отмечали, что Чубайс тогда общался со многими специалистами, занимающимися исследованиями России. Например, в США он встречался с исследователем сталинских репрессий Стивеном Коткиным, а в Латвии — с историком Юрием Слезкиным.

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