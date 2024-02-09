«Агентство»: Чубайс запустит в Израиле центр российских исследований

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс создает в Израиле центр российских исследований, пишет «Агентство» со ссылкой на два источника, которые общались Чубайсом в последние месяцы.

По словам одного из собеседников издания, Чубайс получил аффилиацию с одним из университетов Тель-Авива и работает над проектом, в рамках которого планирует рассказывать о том, «как российские либералы допустили происходящее в стране». Второй источник пояснил, что Чубайс создает при одном из университетов научный центр.

Глава Центра изучения России и Восточной Европы Тель-Авивского университета Вера Каплан в беседе с журналистами заявила, что не знает о создании организации по изучению России во главе с Чубайсом. Она также подчеркнула, что к ее центру бывший глава «Роснано» отношения не имел и не имеет.

По данным «Агентства», в последние месяцы Чубайс общался со многими специалистами, занимающимися исследованиями России. Например, в США Чубайс встречался с исследователем сталинских репрессий Стивеном Коткиным, а в Латвии — с историком Юрием Слезкиным.

Сам Слезкин рассказывал, что обсуждал с Чубайсом исследования по российским темам во время их встречи в Риге. «Шел разговор об изучении России. О том, кто ее изучает, как ее изучают, какие существуют институты по изучению России», — цитирует «Агентство» слова историка.

На уточняющий вопрос о том, хотел ли Чубайс создать образовательную инициативу, Слезкин ответил: «Он да, он что-то думает вот про такие вещи и ему было интересно послушать, как устроены институты по изучению России в Америке и вообще на Западе».

Как напоминает «Агентство», в октябре 2023 года анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал, как утверждалось, расшифровку «закрытого семинара» с участием Чубайса. Согласно этой расшифровке, среди прочего на мероприятии он говорил о создании Центра российских исследований (C.R.S), а также области его деятельности.

Анатолий Чубайс до декабря 2020 года возглавлял корпорацию «Роснано», затем работал в должности специального представителя президента РФ по связям с международными организациями. Вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину он покинул Россию. Израильские СМИ писали, что Чубайс и его жена, режиссер Авдотья Смирнова запросили постоянные документы граждан Израиля. Сам Чубайс это отрицал.

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