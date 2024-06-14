Заявление лидеров G7: Россия должна выплатить Украине 486 миллиардов долларов за ущерб, нанесенный войной

Россия должна закончить войну и возместить Украине нанесенный вторжением ущерб, который к настоящему моменту оценивается Всемирным банком в 486 миллиардов долларов. Об этом говорится в заявлении лидеров стран (G7), принятом на саммите в Италии.

«Обязательства России по международному праву возместить ущерб, который она причиняет, ясны, и поэтому мы продолжаем рассматривать все возможные законные способы, с помощью которых можно заставить РФ выполнить эти обязательства», — следует из документа.

Лидеры G7 заявили, что российские активы, которые хранятся за пределами страны, останутся замороженными, пока РФ не прекратит войну и не возместит ущерб.

Страны «Большой семерки» подтвердили, что намерены использовать доходы от замороженных активов РФ для обслуживания и погашения кредитов, выданных Украине. В частности, к концу 2024 года страны G7 пообещали предоставить Киеву кредит на 50 миллиардов долларов.

Участники саммита также предостерегли Россию от использования в Украине ядерного или другого оружия массового поражения. «Мы глубоко озабочены российской безответственной ядерной риторикой. Подчеркиваем, что любое применение ядерного, химического, биологического или радиологического оружия будет иметь серьезные последствия», — говорится в заявлении.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения боевых действий в Украине и начала мирных переговоров. Ключевое из них — Киев должен отказаться от всех территорий аннексированных РФ областей.

Путин выступил с такими заявлениями на фоне саммита «Большой семерки» и конференции по мирному урегулированию в Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня и куда представителей России не пригласили.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия Путина «ультиматумом, которому нельзя доверять».