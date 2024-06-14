Государственный совет республики Коми принял два законопроекта, запрещающих «склонение» к абортам и вводящих за это штрафы, сообщает «7×7. Горизонтальная Россия».

Законопроект о запрете «склонения» к абортам на рассмотрение совета внес губернатор Коми Владимир Уйба. В этом документе говорится, что регион «препятствует насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни, ценности многодетности».

Под «склонением» власти Коми подразумевают уговоры, предложения, подкуп и обман женщины «с целью понуждения к искусственному прерыванию беременности». Штрафы за нарушение запрета для граждан составят от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч. Штрафы будут назначаться вне зависимости от того, сделала ли женщина аборт, уточняет издание.

Осенью 2023 года в России развернулась широкая кампания по ограничению абортов. От их проведения полностью или частично отказались частные клиники в нескольких регионах, в том числе в Курской и Липецкой областях. Кроме того, в регионах стали вводить запреты на «склонение» женщин к абортам. Штрафы за это предусмотрены в Забайкалье, Мордовии, Волгоградской, Тверской, Калининградской, Курской, Новгородской и Псковской областях, напоминает «7×7. Горизонтальная Россия».

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